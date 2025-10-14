به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آندرانیک تیموریان در پایان بازی برابر تانزانیا و برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر قلعه‌نویی در دیداری دوستانه، اظهار داشت: بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم، تانزانیا را خیلی خوب آنالیز کرده بودیم و خدا را شاکریم که برنده این میدان شدیم.

وی در مورد شرایط آب‌وهوایی دوبی، خاطرنشان کرد: شرایط آب‌وهوایی دوبی همیشه همین بوده؛ در مورد تیم ملی هم باید بگویم هر تیمی برای خودش حرف‌هایی برای گفتن دارد و باید این بازی را یکبار دیگر مرور کرده تا روند کار تیمی را بهتر کنیم.

مربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد کسری طاهری و مصدومیتی که با آن مواجه شد، گفت: او اواخر نیمه اول مصدوم شد، کسری یکی از بازیکنان آینده‌دار تیم ملی است و مصدومیت جزئی دارد، اما تلاش او قابل ستایش بود.

تیموریان با اشاره به تورنمنت ۴ جانبه دوبی که آبان‌ماه برگزار خواهد شد، تاکید کرد: شرایط هر بازی متفاوت است و امیدواریم تیم ملی در بازی‌های بعدی هم به اهدافی که دارد، برسد. در این تورنمنت ایران، مصر، کیپ‌ورد و ازبکستان حضور دارند و باید دید در این مسابقات چه نتایجی رقم می‌خورد.