سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: به ترکیب اصلی نزدیک شدیم. هرچند برخی از بازیکنان توقعات ما را برآورده نکرده و از فیفادی بعدی با ما نخواهند بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه‌نویی پس از بازی ایران و تانزانیا در دیداری دوستانه که با برتری ۲ بر صفر ملی‌پوشان کشورمان همراه بود، اظهار داشت: خدا را شاکریم که برنده شدیم، تانزانیا تیم بسیار خوب و با برنامه‌ای بود و نتایج این تیم را که رصد کرده بودیم بیش از ۲ گل از هیچ تیمی در مقدماتی نخورده بود.

وی ادامه داد: تیم ما از روسیه با شرایط آب‌وهوایی متفاوت به دبی آمده بود و این برد ارزشمندی بود. اشتباهاتی داشتیم و باید فیلم بازی را یک بار دیگر می‌بینیم. به ترکیب نهایی تیم ملی نزدیک شدیم و اگر بازیکنان مصدوم برسند از فیفادی بعدی به دنبال تست کردن بازیکن نیستیم و با ۲۴ نفر اصلی راه را ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: تانزانیا از نظر ساختار دفاعی و بدنی قوی است و در نیمه اول این فرصت را داشتیم که گل‌های بیشتری بزنیم. وقتی ۲ گل جلو می‌افتیم نگرش و انگیزه گل‌زنی کاهش می‌یابد و این خوب نیست.

وی گفت: در نیمه دوم هم با تغییراتی که داشتیم طبیعی بود شرایط به این شکل پیش برود. در بازی‌های این شکلی برد و باخت زیاد مهم نیست، ما به دنبال شناخت ترکیب اصلی تیم خودمان هستیم. متاسفانه در ایران مدل دیگری به این بازی‌ها نگاه می‌کنند. کره می‌بازد، اما فشاری روی این تیم نیست و در بازی بعدی برنده می‌شود. در بازی‌های تدارکاتی مشکلاتی داریم که سایر تیم‌ها ندارند به عنوان مثال ۴۰ درصد ترکیب اصلی تیم را در اختیار نداریم و این هم شانس من است.

قلعه‌نویی یادآور شد: این نفرات برگردند شرایط به مراتب بهتر می‌شود، این را هم مد نظر داشته باشید با این شرایطی که داریم مجبور هستیم با روسیه در آن شرایط آب‌وهوایی بازی کنیم و بعد به دبی بیاییم و اینجا بازی کنیم که این از توان ما خارج است.

وی تصریح کرد: باید با همه این شرایط از بازی‌های دوستانه درس بگیریم، نقاط ضعف‌مان را شناسایی کرده و خودمان را تقویت کنیم. آن چیزی که توقع داشتیم در مسیر حفظ آمادگی بازیکنان محقق نشد و خوشبختانه این مصدومیت‌ها در تیم ملی نبود. از شرایط لیگ راضی نیستیم و از بازیکنان هم آن چیزی که تصور داشتیم را ندیدیم. در مسیر صعود، کیفیت‌مان بهتر بود و بازیکنانی از جمله سردار آزمون و مهدی قائدی خیلی به ما کمک کردند. امیدواریم از فیفادی آتی این بازیکنان به ما اضافه شوند و شرایط تیمی بهتر شود.

وی گفت: بازیکنی مانند سیدجلال حسینی را داشتیم که حدود ۱۲ سال در تیم ملی بود، بازیکنی که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کند باید نگرش حرفه‌ای داشته باشد. تصورم این بود که شرایط بهتر شود، اما مصدومیت‌ها به ما لطمه زد و نکته دوم افول برخی از بازیکنان بوده و مهره‌های جایگزین هم به آن خوبی که تصور می‌کردیم، نبودند. برخی از بازیکنان از اردوی بعدی در کنار ما نخواهند بود.

او تاکید کرد: البته باید به یک نکته مهم اشاره کرد، زمین‌های فوتبال ما خوب نیست و بازیکنان مصدوم می‌شوند. در چنین شرایطی کیفیت بازی‌ها خوب نخواهد بود و با این شرایط کار سخت است.

وی ادامه داد: یک سال است نمی‌توانیم میزبان باشیم و باید در کشور‌های دیگر بازی کنیم. این برای یک مربی خیلی سخت است و آنهایی که انتقاد می‌کنند با توجه به این شرایط، جای تعجب دارد. تیم ملی همیشه روی هوا است و باید این شرایط اصلاح شود. البته با حضور وزیر ورزش آزادی به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد و با بازگشت سرخابی‌ها به این ورزشگاه به من مربی هم کمک شایانی خواهد شد.