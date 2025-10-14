مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: مصدوم نیستم و می‌خواستم کمی استراحت کنم. بازی‌های دوستانه با هدف بهتر شدن است و اگر به من بود برزیل را انتخاب می‌کردم.

طارمی: مصدوم نیستم و می‌خواستم استراحت کنم؛ به من بود برزیل را انتخاب می‌کردم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی طارمی ملی پوش فوتبال کشورمان در پایان بازی با تانزانیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مصدوم نیستم و می‌خواستم کمی استراحت کنیم. به نظر بازی خوبی بود و از نظر اینکه بازیکنان جدید کنار هم بازی می‌کنند کار تا حدودی سخت است.

وی ادامه داد: شرایط خوبی داشتیم و می‌توانستیم با تمرکز بالاتر گل‌های بیشتری را هم بزنیم. تیم ملی خیلی وقت است صعود کرده و بازی‌های تدارکاتی هم با هدف آزمون و خطا در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در این مدت ترکیب اصلی را نداشتیم و برخی بازیکنان نیز تلاش می‌کنند به تیم ملی برسند.

او یادآور شد: وقتی صعود می‌کنید بازیکن با تمرکز بالا بازی نمی‌کند، اما ما به دنبال این هستیم که تیم ملی همیشه برنده باشد و این شخصیت به تیم ملی کمک می‌کند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به این سئوال که اگر قدرت انتخاب داشت کدام تیم را برای بازی با تیم ملی ایران انتخاب می‌کرد، گفت: برزیل انتخاب من است.