به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صد ا و سیما ، امیرحسین حسین‌زاده، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی برابر تانزانیا، گفت: خوشحالم که بازی را بردیم، تیم تانزانیا تیم خیلی خوبی بود، در هجوم خیلی خوب اضافه می‌شدند و ما را در دقایقی اذیت کردند.

وی افزود: بازی خوبی بود، از کادرفنی به دلیل دادن پنالتی و حضور در ترکیب ثابت در دو بازی اخیر ممنون هستم و امیدوارم جواب اعتماد آنها را بدهم.

حسین‌زاده، با اشاره به اینکه تیم ملی می‌تواند خیلی بهتر از این بازی کند، تصریح کرد: خیلی از بازیکنان مانند خودم اشتباه داریم، البته خیلی هم تغییر در ترکیب داشتیم و با ترکیب‌های مختلف بازی کرده‌ایم و بازیکن مصدوم زیادی هم داریم. وقتی همه تیم جمع شوند، شرایط بهتر خواهد شد، پتانسیل تیم خیلی بالاتر از این است و در بازی‌های بعدی، نمایش بهتری را از تیم ملی خواهید دید.