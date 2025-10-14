حسینزاده: ظرفیت تیم ملی خیلی بیشتر از این است؛ تانزانیا ما را اذیت کرد
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: پتانسیل تیم کشورمان خیلی بالاتر از اینهاست و با اضافه شدن نفرات مصدوم، شرایط خیلی بهتر میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صد ا و سیما
، امیرحسین حسینزاده، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی برابر تانزانیا، گفت: خوشحالم که بازی را بردیم، تیم تانزانیا تیم خیلی خوبی بود، در هجوم خیلی خوب اضافه میشدند و ما را در دقایقی اذیت کردند.
وی افزود: بازی خوبی بود، از کادرفنی به دلیل دادن پنالتی و حضور در ترکیب ثابت در دو بازی اخیر ممنون هستم و امیدوارم جواب اعتماد آنها را بدهم.
حسینزاده، با اشاره به اینکه تیم ملی میتواند خیلی بهتر از این بازی کند، تصریح کرد: خیلی از بازیکنان مانند خودم اشتباه داریم، البته خیلی هم تغییر در ترکیب داشتیم و با ترکیبهای مختلف بازی کردهایم و بازیکن مصدوم زیادی هم داریم. وقتی همه تیم جمع شوند، شرایط بهتر خواهد شد، پتانسیل تیم خیلی بالاتر از این است و در بازیهای بعدی، نمایش بهتری را از تیم ملی خواهید دید.