به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی برای هوشمندسازی مصرف انرژی، گفت: فناوری اطلاعات برای مدیریت مصرف انرژی در شهرک‌های صنعتی این امکان را فراهم می‌کند تا زیر ساخت‌های صنعتی به ویژه زیر ساخت‌های شهر‌های صنعتی تکمیل شود.

حسین محمودی با بیان اینکه هزار شهرک صنعتی در کشور وجود دارد، گفت: بیشترین فعالیت‌های صنعتی و معدنی در این شهرک‌ها انجام می‌شود.

او افزود: امروز بحث ناترازی انرژی مشکل اصلی در شهرک‌های صنعتی است و مهمترین اقدام در این زمینه پایش مصرف در صنایع است و از طریق ایجاد بستر بر پایه اینترنت اشیاء می توانیم از راه دور کنترل و نظارت مجموعه واحد صنعتی را انجام داد.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات، گفت: ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در واحد‌های تخصصی این شرکت فعالیت و همکاری دارند و قطعات مرتبط با مدیریت و پایش مصرف انرژی با یک سوم هزینه مشابه خارجی ساخته می‌شود و از خروج ارز نیز جلوگیری می‌کند.

محمودی گفت: در حال حاضر از طریق اینترنت اشیاء در ۲ کلانشهر قم و قزوین دستگاه‌های مدیریت هوشمند مصرف انرژی نصب شده است و علاوه بر آن در ۳۸ فرودگاه کشور با استفاده از شبکه اندازه گیری هوشمند میزان مصرف آب و برق اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی ، گفت: استان ۱۸ شهرک صنعتی و یک منطقه ویزه اقتصادی دارد و ۴۰۰ واحد صنعتی با استغالزایی پنج هزار و هفتصد نفر را دارد.

مهدی توانا بابیان اینکه تأمین انرژی پایدار برای شهرک‌های صنعتی از اولویت هاست، افزود: بخاطر نیاز به هوشمندی سازی و اینترنت اشیاء امیدواریم حوزه‌های زیر ساخت عمومی و اقتصاد تولید شهرک‌های صنعتی با این اقدام ارتقاء یابد و مدیریت هووشمند صرف آب و برق شهرک‌های صنعتی میسر شود.