به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رییس دانشگاه آزاداسلامی استان در برنامه منظرصداوسیمای استان گفت:درحوزه فرهنگی برنامه هایی همانند همایش ما وتمدن غرب،کرسی های ترویجی وارسال مقاله درمراکزاستانها اجرا می شود ،تاکنون ۵۳۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است واین مقالات دردست بررسی هستنند اختتامیه همایش ۱۳ آبان درتهران برگزارخواهد.

محمدرضاولیلودربخش دیگری ازسخنانش بااشاره به سال چهارم سند تحول وتعالی دانشگاه آزاداسلامی که یادگارشهیدطهرانچی است افزود:باانتخاب دکتررنجبرکه از دوستان نزدیک شهید طهرانی است این مسیر ادامه دارد وشاهدرشد روز افزون دانشگاه خواهیم بود.

وی درتشریح مختصات این مجموعه علمی گفت: دانشگاه آزاد استان ۱۴ واحدو مرکز در ۱۴ شهرستان با ۷۰۰ عضو هیئت علمی و۱۰۰۰استاد مدعو دارد ودرکلیه این واحدها ۳۷هزاردانشجو مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان بابیان اینکه در بزرگترین واحددانشگاه در ارومیه نیز ۱۷هزار دانشجومشغول تحصیل هستند ادامه داد:این آمار وارقام نشان دهنده اعتماد جامعه و اعتبار دانشگاه است.

ولیلودربخش دیگری ازسخنانش بااشاره به دستاوردهای علمی این دانشگاه گفت:شش تن از دانشمندان دو درصد استان از استادان دانشگاه آزاداسلامی و عمدتا در رشته های هوش مصنوعی،فیزیک و دامپزشکی و از سرآمدان علمی استان هستند واین امر نشان دهنده جهش درحوزه علمی وفناوری دانشگاه واستان است.

وی بااشاره به رشدعلمی کشور که ۱۵ برابرمیانگین جهانی است ادامه داد:امروز نیزباوجودتحریمهاوبرخوردهای تعصبی درانتشار مقالات این جهش وانقلاب درتولیدعلم ادامه دارد وبراساس منویات رهبرمعظم انقلاب این روندتولید علم ادامه یابدبطوریکه دیگران برای فراگیری دانش باید مجبور به آموزش زبان فارسی شوند همانگونه که در اعصارگذشته مهد تولید علم و تربیت دانشمندان تمدن ایرانی واسلامی بود و همچنان کتب وتالیفات دانشمندان ما دربسیاری از علوم مانندنجوم وطب همچنان مرجع هستند.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان ادامه داد:این مجموعه نیزوظیفه خود می دانددرکنارسایردانشگاهها به عنوان دانشگاه جامع به تربیت نیروی انسانی وتولید علم در تمامی دانشکده های موضوعی و کلاسیک بپردازد همانگونه از مقطع کاردانی تا دکتری ‌پذیرش دانشجو داریم.

ولیلو درتشریح برنامه های علمی وآموزش دانشگاه آزاداسلامی گفت:درطرح راهیان پیشرفت استادان دانشگاه باحضور درآمدهای صنعتی مهم استان باروند فعالیت وپیشرفت این مجموعه ها آشنا می شوند و درصورت وجود مشکل به ارائه راه حل می پردازند.