دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد، تیم ملی بتواند در فیفادی‌های بعدی با تیم‌های بزرگ‌تری بازی کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پیام نیازمند پس از برتری ۲ بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل تانزانیا گفت: بازیکنان از لحاظ آب و هوایی اذیت شدند که این شرایط برای هر دو تیم بود. خدا را شکر از موقعیت‌های‌مان بهتر استفاده کردیم و برنده شدیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دو فیفادی در پیش داریم و امیدوارم با تیم‌های بزرگ‌تری بازی کنیم و تیم ملی محک جدی‌تری بخورد و آماده بازی‌های جام جهانی شویم.