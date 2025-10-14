دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد، تیم ملی بتواند در فیفادیهای بعدی با تیمهای بزرگتری بازی کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیام نیازمند پس از برتری ۲ بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل تانزانیا گفت: بازیکنان از لحاظ آب و هوایی اذیت شدند که این شرایط برای هر دو تیم بود. خدا را شکر از موقعیتهایمان بهتر استفاده کردیم و برنده شدیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دو فیفادی در پیش داریم و امیدوارم با تیمهای بزرگتری بازی کنیم و تیم ملی محک جدیتری بخورد و آماده بازیهای جام جهانی شویم.