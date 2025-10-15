به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به همراه فرماندار کوهدشت در بازدید از انارستان‌های سیاب کوهدشت گفت: درآمد عمده مردم این منطقه وابستگی صددرصدی به باغات انار دارد. تمرکز ۱۲۰۰ هکتار از باغات انار شهرستان در یک منطقه، خود یک فرصت استثنایی برای توسعه اقتصادی و گردشگری کشاورزی ایجاد کرده است.

نامدار صیادی به آمار تولید این محصول استراتژیک اشاره کرد و افزود: در سطح استان حدود ۳۵۰۰ هکتار باغ انار وجود دارد که سالانه حدود ۷۳ تا ۷۵ هزار تن انار تولید می‌کند. از این مقدار، شهرستان کوهدشت با دارابودن ۱۸۰۰ هکتار باغ انار، سهم عمده‌ای در تولید دارد که حدود ۱۲۰۰ هکتار آن در منطقه سیاب متمرکز شده است. تولید حدود ۳۰ هزارتنی انار از این منطقه، معادل ۴۰ درصد از کل تولید انار استان را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، برگزاری جشنواره‌ها را از جمله وظایف مهم این سازمان برای ادای احترام به زحمات باغداران و فعالین زنجیره تولید دانست و تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این جشنواره، در وهله اول پاسداشت زحمات باغداران، کشاورزان و تمام کسانی است که از مرحله تأمین نهال تا تولید و عرضه به بازار و حتی فراوری محصول تلاش می‌کنند.

صیادی خاطرنشان کرد: این رویداد، فرصتی است برای اینکه مردم استان لرستان، استان‌های هم‌جوار و مسئولان از نزدیک با این ظرفیت بزرگ آشنا شوند. همچنین، این گردهمایی بستری برای شناسایی و رفع چالش‌های پیش‌روی باغداران است.

فرماندار کوهدشت نیز گفت: جشنواره انار باهدف اصلی پاسداشت زحمات باغداران و معرفی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد اقتصادی و گردشگری منطقه سیاب از یکم آبان تا پنجم آبان در تنگ سیاب کوهدشت برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تأثیر قابل‌توجهی در توسعه بازار و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

مراد ناصری گفت: شعار ما برای جشنواره امسال، «برگزاری متفاوت» است. برای محقق کردن این هدف، از نظرات باغداران و کارشناسان بهره گرفتیم و پس از بررسی‌های میدانی چندین روستا، محل برگزاری جشنواره باهدف توسعه گردشگری، در یکی از روستا‌های بخش کونانی تعیین شد.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های جنبی این جشنواره، برپایی نمایشگاهی با بیش از ۳۰ غرفه برای معرفی محصولات بومی، محلی و صنایع‌دستی منطقه است که امیدواریم فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های منطقه در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد.

ناصری خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما از برگزاری این جشنواره، معرفی و رونق «گردشگری کشاورزی» و «گردشگری طبیعی» است که متأسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

به گفته وی کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته امنیتی، حمل‌ونقل و تدارکات برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد تشکیل شده است.