معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: پیرو مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری اختیار تنظیم ساعات کاری و نحوه فعالیت ادارات به استانداران، و در راستای تحقق راهبرد‌های کلان دولت در زمینه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و کاهش مشکلات ناشی از ناترازی آن، مقرر شد ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان لرستان در روز‌های پنج‌شنبه به‌صورت دورکاری انجام شود.

حمید کشکولی افزود: هدف از اجرای این تصمیم، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تحکیم بنیان خانواده با ایجاد تعادل میان زندگی کاری و شخصی کارکنان است.