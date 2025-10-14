سهند پیشرو در رعایت استاندارد آسانسورها
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت:استاندارد آسانسورها در پروژههای سهند پیش از بهرهبرداری به طور کامل اخذ میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرهاد سعیدی در نشست مشترک با مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به اولویت استفاده از مصالح با کیفیت و رعایت کامل استانداردها در تمامی پروژههای شهر جدید سهند بهویژه در بخش مسکن ملی گفت:استاندارد آسانسورها در پروژههای سهند پیش از بهرهبرداری به طور کامل اخذ میشود.
وی گفت:این شهر در این زمینه از جمله شهرهای برتر کشور محسوب شده و هیچ پروژهای بدون دریافت استانداردهای لازم و نظارت کیفی به مرحله افتتاح و بهرهبرداری نمیرسد.
شهرام کاشانی اصل مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی هم با اشاره به بازخوردهای مثبت کارشناسان این اداره کل درباره کیفیت مصالح و فرآیندهای ساختوساز در پروژههای شهر جدید سهند آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود را برای همکاری و ارتقای هرچه بیشتر سطح استاندارد مصالح بهکار رفته اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در مسیر بهبود مستمر کیفیت آمادهایم هر گونه پیشنهاد سازنده را پیگیری کنیم افزود: تاکید و تمرکز اصلی ما بر اخذ استانداردهای ضروری بهویژه استاندارد آسانسورها پیش از بهرهبرداری، نشانهای روشن از تعهد جدی ما به ایمنی و رضایتمندی ساکنان آینده این پروژهها است.