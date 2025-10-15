موزه علوم طبیعی تبریز گنجینهای از طبیعت
رئیس دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز گفت:موزه علوم طبیعی این دانشکده به سه بخش جانوری، گیاه شناسی و زمین شناسی تقسیم بندی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بانان با اشاره به اینکه موزه علوم طبیعی این دانشکده به سه بخش جانوری، گیاه شناسی و زمین شناسی تقسیم بندی شده است گفت: ۱۷۲ نمونه جانوری، هزار و ۵۶ نمونه زمین شناسی و هزار و ۳۰۰ نمونه حشره داریم.
وی افزود: علاقمندان میتوانند جهت بازید از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر به محل این دانشکده مراجعه کنندهمچنین میتوانند به صورت اینترنتی از سایت https://mouze.tabrizu.ac.ir بلیط رزرو کنند.
آدرس دانشکده زعفرانیه انتهای کوی فرهنگیان درب کتابخانه مرکزی دانشگاه طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزی موزه علوم طبیعی دانشگاه میباشد.