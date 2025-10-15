به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار سید مهدی فرحی در نشست بررسی ایجاد پردیس هوش مصنوعی در آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی در جهان گفت:امروز هوش مصنوعی جزو نیاز‌های حیاتی کشورهاست و دولت‌ها برای توسعه آن هزینه‌های میلیارد دلاری انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه آذربایجان شرقی در عرصه علم و صنعت اظهار کرد: ظرفیت دانشگاهی و صنعتی استان فوق‌العاده است و باید از این ظرفیت برای توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی استفاده حداکثری شود.

طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم با تاکید بر اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در مسیر توسعه استان گفت: تلاش می‌کنیم پیوند میان علم و تولید را بیش از پیش تقویت کنیم تا زنجیره ارزش تولیدات صنعتی و فناورانه در استان به‌ طور کامل فعال شود.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی اظهار کرد: بیش از ۹۴ درصد گردش مالی استان در اختیار بخش خصوصی است و اعتقاد داریم فرهنگ دانش‌بنیان نیز باید به‌ دست این بخش اداره شود چرا که به دنبال ایجاد ارزش افزوده و سود پایدار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: به دنبال آن هستیم که تولیدات استان صادرات‌محور شوند و آذربایجان شرقی بتواند به عنوان پایلوت اقتصاد دانش‌محور کشور ایفای نقش کند.

روحی با اشاره به همکاری گسترده دانشگاه‌ها و صنایع استان گفت: دانشگاه‌های آذربایجان شرقی تعامل بسیار خوبی با بخش صنعت دارند و تفاهم‌نامه‌های متعددی برای نزدیکی بیشتر دانشگاه و تولید به امضا رسیده است.

وی همچنین بر حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: دولت باید برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری در نظر بگیرد تا زمینه رشد و توسعه این شرکت‌ها فراهم شود.