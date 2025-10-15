اجرای ۶۰ درصد طرح تفصیلی تبریز
شهردار تبریز با بیان اینکه ۶۰ درصد طرح تفصیلی این شهر اجرا شده است اظهار کرد:اجرای کامل طرح تفصیلی تبریز نیاز به بودجه ۳۰۰ همتی دارد در حالی که بودجه سالانه شهرداری ۴۰ همت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یعقوب هوشیار با اشاره به آمار تملکات ادوار قبلی شورای اسلامی شهر تبریز گفت:در دوره چهارم شورای اسلامی شهر هفت هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال و دوره پنجم پنج هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال برای تملک مسیرگشاییها هزینه شد در حالی که این عدد در دوره فعلی مدیریت شهری تبریز ۱۱۰ هزار میلیارد ریال است.
شهردار تبریز با اشاره به اجرای ۵۷ رشته مسیرگشایی جدید در دوره فعلی مدیریت شهری یادآور شد: ۲۶ رشته مسیرگشایی جدید در دوره فعلی تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و تا پایان امسال نیز چند رشته مسیرگشایی جدید نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی اعلام کرد: برخی از این مسیرگشاییها همچون مسیرگشایی شهید آیتالله آلهاشم که از آن با عنوان طرح نجات تبریز و بزرگترین طرح بازآفرینی کشور یاد میشود به زودی به بهرهبرداری میرسد.
هوشیار با بیان اینکه کل طرح مسیرگشایی دوکمال مصوبه ماده پنج دارد و بر اساس آن طرح در حال اجرا است گفت: برای کاهش ترافیک در این مسیر رمپی به اتوبان پاسداران بازگشایی شد و تلاش داریم تا پایان دوره دوکمال را به رینگ ولایت وصل کنیم.
وی اضافه کرد: تملکات مسیرگشایی ملازینال شروع شده که در کنار طرحهای شهید آیتالله آلهاشم و شهید سعیدی یکی از طرحهای مهم بازآفرینی شهری تبریز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در مسیرگشایی ملازینال که بخشی از بافت ۴۸ هکتاری پرخطر تبریز است نیاز به ورود دولت و عمل به تعهدات آن در حوزه بازآفرینی شهری است.