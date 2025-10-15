به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: تیم‌های بروجن و فارسان مقام‌های نخست این مسابقات را از آن خود کردند.

طاهری افزود: در این مسابقات تیم‌ها در ۵ آیتم ارزیابی مصدوم، احیای قلبی و ریوی، آتل و بانداژ، حمل مصدوم و تجهیزات آمبولانس با هم در شهرستان کیار به رقابت پرداختند.

به گفته وی: افزایش توان عملیاتی و آمادگی تیم‌های امدادی برای پاسخگویی به حوادث از اهداف برگزاری این مسابقات بود.