پخش زنده
امروز: -
برترین تیمهای مسابقات تخصصی پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: تیمهای بروجن و فارسان مقامهای نخست این مسابقات را از آن خود کردند.
طاهری افزود: در این مسابقات تیمها در ۵ آیتم ارزیابی مصدوم، احیای قلبی و ریوی، آتل و بانداژ، حمل مصدوم و تجهیزات آمبولانس با هم در شهرستان کیار به رقابت پرداختند.
به گفته وی: افزایش توان عملیاتی و آمادگی تیمهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث از اهداف برگزاری این مسابقات بود.