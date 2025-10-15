خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم برق و کابل‌های مخابراتی در خیابان رسالت «رسالت۱۵» شهر ایلام، دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان ایلام قرار گرفت. به گزارش؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم برق و کابل‌های مخابراتی در خیابان رسالت «رسالت۱۵» شهر ایلام، دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان ایلام قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان ایلام با هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی وپلیسی هویت و مخفیگاه سارقان را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۳ طی هماهنگی با مرجع قضائی موفق شدند هردو سارق را دریک عملیات منسجم دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ گراوندی با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف کردند تصریح کرد: هر۲ متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.