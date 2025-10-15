پایان سرقتهای کابل و سیم برق در خیابان رسالت
جانشین انتظامی استان ایلام از دستگیری ۲ سارق حرفهای سیمهای برق و کابلهای مخابراتی خیابان رسالت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم برق و کابلهای مخابراتی در خیابان رسالت «رسالت۱۵» شهر ایلام، دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان ایلام قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان ایلام با هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی وپلیسی هویت و مخفیگاه سارقان را شناسایی کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۳ طی هماهنگی با مرجع قضائی موفق شدند هردو سارق را دریک عملیات منسجم دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.
سرهنگ گراوندی با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف کردند تصریح کرد: هر۲ متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.