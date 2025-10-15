افزایش آمار ازدواج در آذربایجان شرقی
مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: بر اساس دادههای مرکز رصد جمعیت اداره کل ثبت احوال استان در شش ماهه اول امسال آمار ازدواج نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بیش چهار درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رضا ایمانی گفت: در شش ماهه اول امسال ۱۲۰۱۳ واقعه ازدواج در استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ که تعداد ۱۱۵۴۳ واقعه بود به میزان ۴/۱ درصد افزایش نشان میدهد.
وی ادامه داد: بیشترین ازدواج مردان در شش ماه اول سال در رده سنی ۲۵ الی ۲۹ بوده و ۲۷ درصد ازدواجها را شامل میشود. همچنین بیشترین ازدواج خانمها در رده سنی ۱۵ الی ۱۹ سال میباشد که ۳۷ درصد کل ازدواجها را شامل میشود.
وی افزود: میانگین سن ازدواج بار اول زنان را ۲۲/۵ سال و میانگین سن ازدواج بار اول مردان در استان ۲۷/۸ سال است.