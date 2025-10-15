افزایش آمار ازدواج در آذربایجان شرقی

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت اداره کل ثبت احوال استان در شش ماهه اول امسال آمار ازدواج نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بیش چهار درصد افزایش نشان می‌دهد.