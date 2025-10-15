پخش زنده
رویداد ایران جان، فارس ایران روایتگر شاعری از شیرازست که با غزلیات حافظ دوران دانش آموزی خود را گذرانده تا اکنون که منظومه حکمت را سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدعلی یوسفی از معلمان استان فارس اکنون به عنوان یکی از شاعران معاصر سراینده اشعار زیادی است.
او عشق و علاقه خود به حضرت علی علیه السلام را بهترین دلیل برای سرودن منظومه حکمت می داند و می گوید: برادرم از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت است، به واسطه خوابی من را واداشت تا تک مصرع او را به یم مخمس تبدیل کنم.
محمدعلی یوسفی تاکنون دو مجموعه شعر به چاپ رسانده و شش مجموعه دیگر آماده چاپ دارد.