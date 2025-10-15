به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدعلی یوسفی از معلمان استان فارس اکنون به عنوان یکی از شاعران معاصر سراینده اشعار زیادی است.

او عشق و علاقه خود به حضرت علی علیه السلام را بهترین دلیل برای سرودن منظومه حکمت می داند و می گوید: برادرم از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت است، به واسطه خوابی من را واداشت تا تک مصرع او را به یم مخمس تبدیل کنم.

محمدعلی یوسفی تاکنون دو مجموعه شعر به چاپ رسانده و شش مجموعه دیگر آماده چاپ دارد.