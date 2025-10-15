پخش زنده
تیم ملی فوتبال پرتغال با رکورد شکنی رونالدو برابر مجارها به نتیجه مساوی بسنده کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جامجهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا سه شنبه، ۷ بازی برگزار شد که در مهمترین دیدار پرتغال در خانه مقابل مجارستان به تساوی ۲ -۲ رسید.
در دقیقه ۸ این بازی مجارها با یک ضربه تماشایی توسط سالای به گل نخست رسیدند و ۱۴ دقیقه بعد کریستیانو رونالدو بازی را به تساوی کشاند و عنوان رکورددار بیشترین گل زده در مرحله انتخابی را به خود اختصاص داد. رونالدو در واپسین دقایق بازی نیمه نخست بار دیگر دروازه مجارها را باز کرد تا نیمه نخست با برتری ۲ به ۱ پرتغال به پایان برسد.
در نیمه دوم نیز سوبوسلای در وقتهای تلف شده بازی گل مساوی را به ثمر رساند تا بازی در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه پیدا کند.
در دیگر بازی مهم شب گذشته انگلیس با دو گل هری کین و گلهای گوردون، ازه و گل به خودی تونیسوز موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر لتونی را شکست دهد و با ۱۸ امتیاز و صدرنشینی گروه K به عنوان نخستین تیم اروپایی جواز حضور در جامجهانی ۲۰۲۶ را کسب کند.
دیگر نتایج بازیهای سه شنبه قاره اروپا به شرح زیر است:.
استونی یک - یک مولداوی
آندروا یک - ۳ صربستان
ایرلند یک - صفر ارمنستان
ترکیه ۴ - یک گرجستان
اسپانیا ۴ - صفر بلغارستان