با توجه به فراهم سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای بجنورد، نمازجمعه این هفته و هفته آینده، در آستان امامزاده سيد عباس(ع)، برپا مي شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بنا بر اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه بجنورد: با توجه به فراهم سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای امام خمینی بجنورد، نمازجمعه این هفته و هفته آینده، در آستان امامزاده سيد عباس(ع) بجنورد، برپا مي شود. نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی هم قرار است از ۲۷ مهر تا ۳ آبان برپا شود.

ساعت بازدید این نمایشگاه هم بدین ترتیب اعلام شده:

صبح ها ساعت ۸ تا ۱۳

عصر ها ساعت ۱۶ تا ۲۱