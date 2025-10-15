پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بنا بر اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه بجنورد: با توجه به فراهم سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای امام خمینی بجنورد، نمازجمعه این هفته و هفته آینده، در آستان امامزاده سيد عباس(ع) بجنورد، برپا مي شود. نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی هم قرار است از ۲۷ مهر تا ۳ آبان برپا شود.
ساعت بازدید این نمایشگاه هم بدین ترتیب اعلام شده:
صبح ها ساعت ۸ تا ۱۳
عصر ها ساعت ۱۶ تا ۲۱