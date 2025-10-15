شيروان، قطب توليد چغندرقند در استان است و امسال از دو هزار و ۱۰۰هکتار سطح زيرکشت چغندرقند استان از جمله شیروان، ۱۱۰هزار تن محصول برداشت مي شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برداشت چغندرقند در شيروان آغاز شد.

بر اساس پيش بيني، امسال از دو هزار و ۱۰۰هکتار سطح زيرکشت چغندرقند در استان، ۱۱۰هزار تن محصول برداشت مي شود.

شيروان، قطب توليد چغندرقند در استان است.

وجود کارخانه قند شیروان، زنجیره این صنعت را تکمیل کرده است.

استان خراسان شمالی از نظر سطح زیرکشت، جایگاه دهم و از نظر تولید چغندرقند، جایگاه هشتم در کشور را دارد.