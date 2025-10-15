با بهره برداري طرح استفاده پتروشيمي خراسان از پساب فاضلاب بجنورد، وابستگي مجتمع پتروشيمي خراسان به آب هاي زيرزميني مناطق اطراف خود، صددرصد، قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مدیرعامل آب منطقه ای استان در حاشیه نشست خبری و در بازدید خبرنگاران از تصفیه خانه اختصاصی پساب شهر بجنورد به پتروشیمی خراسان گفت: به قطعیت می توان گفت از امروز به بعد، همه 9 حلقه چاه عمیق این مجموعه، مسدود و فقط از پساب برای خنک سازی تجهیزات آن استفاده می شود.

سید عقیل مرتضوی افزود: استان خراسان شمالی، سالانه یک میلیارد متر مکعب آب در کشاورزی، شرب و صنایع مصرف می کند که حدود ۸۸ درصد آن فقط در بخش کشاورزی اسفاده می شود.

علیرضا صادقی مدیر تصفیه خانه پساب بجنورد به پتروشیمی خراسان هم گفت: سال هاست منطقه، کشور و استان ما در وضعیت خشکسالی است و موجودی هشت سد استان پاسخگوی مصرف بالای ما نیست. بنابراین همه در تلاشند مصارف را بهینه کنند.