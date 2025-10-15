پخش زنده
کتاب "جستارهایی انتقادی در هوش مصنوعی و علم شناختی"، بدست محمدحسین وفائیان، عضو هئیت علمی گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مجموعه سهجلدی، حاصل گردآوری، گزینش و ترجمه مقالات و تالیفاتی برجستهدر حوزههای فلسفه و تاریخ هوش مصنوعی و علم شناختی از افرادی همچون: Turing, Fodor, Miller, Gallagher, Dreyfus, Piccinni, Winograd, Floridi, Gibson, Brooks, Varela, Bechtel, Pylyshyn, Milkowski, Hacker, Gardner و دیگران است.
جلد اول از "جستارهایی انتقادی در هوش مصنوعی و علم شناختی" بر ابعاد تاریخی و سیر شکلگیری ایدههای اولیه و مؤثر در تاسیس هوش مصنوعی و علم شناختی تمرکز دارد، ایدهها و مفاهیمی نو در حیطههای ریاضیات، روانشناسی، سایبرنتیک و زبانشناسی که در مسیری تدریجی، نهایتاً انقلاب شناختی را در نیمۀ قرن بیستم پدید میآورد.
جلد دوم این مجموعه به مسائل و چالشهای فلسفیِ مرتبط با شناخت، هوش مصنوعی و مفاهیمی همچون Intentionality پرداخته و در نهایت، به انقلاب دوم شناختی و Embodied Cognition میپردازد.
جلد سوم نیز با تمرکز بیشتر بر Representation و Computation، به مفهومشناسی عمیقتر این دوم مفهوم و شبکه معناییِ مرتبط با آن پرداخته و امکانها و محدودیتهای نظری آنها را میکاود.
این مجموعه در مقدمه جامعی نوشته پروفسور Shaun Gallagher از دانشگاه ممفیس آمریکا بهعنوان مرجعی مفید برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به مطالعات میانرشتهای در حوزههای فلسفه، تاریخ و هوش مصنوعی معرفی شده است.