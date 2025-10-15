پخش زنده
امروز: -
سعید مظفری، دوبلور و مدیر دوبلاژ، در ۸۳ سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید مظفری به مدت ۱۵ ـ ۲۰ روز به علت بیماری در بیمارستان بستری بود .
از جمله کارهای سعید مظفری میتوان به گویندگی به جای کلینت ایستوود در فیلمهای «خوب، بد، زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، «به خاطر چند دلار بیشتر»، دمین توماس (در نقش زید) در فیلم «محمد رسولالله» و ریوزو شوهر شخصیت اصلی داستان (اوشین) در سریال «سالهای دور از خانه» و همچنین صدای ریک گرایمز در سریال «مردگان متحرک» و راگنار لودبروک در سریال «وایکینگها» اشاره کرد.
همچین وی گوینده اصلی نقشهای رایان اونیل بود و نقشهای بسیاری را نیز به جای پیرس برازنان، متیو مککانهی، برد پیت و جکی چان صحبت کرده است.
مراسم تشییع این هنرمند بزرگ متعاقبا اعلام میشود.