تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

اوقات شرعی بیست و سوم مهر ماه به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۴۰۴، بیست و دوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸ و ۳ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه بیست و چهارم مهر ساعت ۵ و ۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه ثبت شده است.