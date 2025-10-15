پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۴۰۴، بیست و دوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸ و ۳ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه است.
اذان صبح فردا پنجشنبه بیست و چهارم مهر ساعت ۵ و ۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه ثبت شده است.