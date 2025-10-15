سومین جشنواره انار شهرستان دزپارت در خوزستان با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، به‌ویژه محصول مرغوب انار منطقه و همچنین نمایش فرهنگ، آداب و سنت‌های بومی مردم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزپارت گفت: جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی، از مؤثرترین ابزار‌های توسعه گردشگری هستند؛ زیرا ضمن معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های محلی، زمینه حضور گردشگران، رونق اقتصادی و پویایی اجتماعی را در مناطق مختلف فراهم می‌کنند.

رضا کیانی تأکید کرد: تداوم برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی ، نقش مهمی در رونق گردشگری، معرفی هویت فرهنگی شهرستان و توسعه پایدار منطقه ایفا می‌کند.

وی با بیان این‌که آینده شهرستان دزپارت در گرو توسعه گردشگری است افزود: مسیر پیشرفت این منطقه نه از راه صنایع سنگین، بلکه از دل طبیعت، فرهنگ و تاریخ غنی آن می‌گذرد که بر همین اساس، برای تحقق این آینده روشن، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی، با درک مسئولیت اجتماعی و رسالت ذاتی خود، در کنار یکدیگر قرار گرفته و با تعامل، هم‌افزایی و اقدام مؤثر، زمینه‌ساز شکوفایی دزپارت شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزپارت گفت : تنگه قاف از مناطق کمترشناخته‌شده شهرستان دزپارت است که در پشت دریاچه کارون ۳ و در دل رشته‌کوه‌های زاگرس، در دامنه‌های کوه منگشت واقع شده است که با طبیعت بکر و چشم‌انداز‌های منحصر‌به‌فرد، ظرفیت زیادی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد گردشگری شاخص در شمال‌شرق استان خوزستان دارد.

جشنواره انار شهرستان دزپارت به‌ منظور معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و کشاورزی فردا پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۳ در منطقه گردشگری تنگه قاف برگزار می‌شود.