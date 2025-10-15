اجرای حکم قاتل مرحوم امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد و اولیای دم دو ماه مهلت دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی که قرار بود امروز اجرا شود، با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران به تعویق افتاد و اولیای دم دو ماه مهلت دادند.

قرار بود حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در زندان قزلحصار اجرا شود .

امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران از اهالی روستای درمیانِ شهرستان درمیان، واقع در استان خراسان جنوبی، شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ بر اثر ضربه جسم تیز دو زورگیرِ موتورسوار مجروح و صبح ۲۵ بهمن درگذشت.