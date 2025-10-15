پدر مرحوم امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران، از اجرای قصاص قاتل پسرش گذشت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی گفت: قرار بود حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در زندان قزلحصار اجرا شود که پدر مرحوم امیرمحمد خالقی، از اجرای قصاص قاتل پسرش گذشت کرد.

امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران از اهالی روستای درمیانِ شهرستان درمیان، واقع در استان خراسان جنوبی، شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ بر اثر ضربه جسم تیز دو زورگیرِ موتورسوار مجروح و صبح ۲۵ بهمن درگذشت.