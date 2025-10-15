آزادی ۴۱ زندانی در آمل
۴۱ زندانی آمل با کمک خیرین، ستاد دیه مازندران و نهادهای ارفاقی آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس کل دادگستری مازندران، در آیین آزادی ۴۱ زندانی شهرستان آمل، از تلاشهای ستاد دیه، دادستانهای حوزههای قضایی، قضات ناظر استان و مسئولین زندانهای استان در راستای آزادی زندانیان تقدیر کرد و افزود: زندانیان آزاد شده آزادی خود را قدر بدانند و از رفتار و کردار خود حفاظت کنند.
عباس پوریانی با اشاره به آزادی یک زندانی پس از ۲۸ سال از زندان آمل، تاکید کرد: این آزادی اقدامی بزرگ و خداپسندانه بود که موجب نشاط و شادی خانواده این زندانی شد.
او به اعطای مرخصی به چند تن از زندانیان پس از چندین سال اشاره کرد و افزود: یکی از زندانیان که به دلیل بدهی ۱۴ میلیارد تومانی سالهای متوالی در زندان بسر میبرد نیز با رضایت محکوم له و تلاش مددکاران زندان آمل، با دریافت ۷۰۰ میلیون تومان از طریق خیرین و ستاد دیه استان، از زندان آزاد شد که اقدامی بسیار ارزشمند بود.