

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران، در آیین آزادی ۴۱ زندانی شهرستان آمل، از تلاش‌های ستاد دیه، دادستان‌های حوزه‌های قضایی، قضات ناظر استان و مسئولین زندان‌های استان در راستای آزادی زندانیان تقدیر کرد و افزود: زندانیان آزاد شده آزادی خود را قدر بدانند و از رفتار و کردار خود حفاظت کنند.

عباس پوریانی با اشاره به آزادی یک زندانی پس از ۲۸ سال از زندان آمل، تاکید کرد: این آزادی اقدامی بزرگ و خداپسندانه بود که موجب نشاط و شادی خانواده این زندانی شد.





او به اعطای مرخصی به چند تن از زندانیان پس از چندین سال اشاره کرد و افزود: یکی از زندانیان که به دلیل بدهی ۱۴ میلیارد تومانی سال‌های متوالی در زندان بسر می‌برد نیز با رضایت محکوم له و تلاش مددکاران زندان آمل، با دریافت ۷۰۰ میلیون تومان از طریق خیرین و ستاد دیه استان، از زندان آزاد شد که اقدامی بسیار ارزشمند بود.