سرپرست بهزیستی مازندران از ارائه خدمات گسترده به بیش از ۹ هزار نابینا و کم‌بینا در استان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۸۱۶ وسیله کمک توانبخشی به این افراد اهدا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل بهزیستی استان با گرامیداشت روز جهانی نابینایان (۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهرماه)، گفت: سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از افراد دارای معلولیت، خدمات گسترده‌ای را در زمینه‌های توانبخشی، آموزش، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی برای نابینایان و کم‌بینایان ارائه می‌دهد.

رقیه رحمانی با بیان اینکه مشارکت اجتماعی و دسترسی‌پذیری از محور‌های اصلی فعالیت بهزیستی در حوزه نابینایان است، افزود: در حال حاضر بیش از ۹ هزار نابینا و کم‌بینا در استان مازندران از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند که شامل ارائه وسایل کمک توانبخشی، خدمات مشاوره، مستمری ماهانه و مراقبت در منزل می‌شود.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران به ارائه خدمات توانبخشی اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر ۸۱۶ مورد وسایل کمک توانبخشی مانند عصا، عینک، ساعت گویا و ... به افراد دچار آسیب بینایی اهدا شد.

رحمانی با اشاره به اجرای برنامه‌های غربالگری در پیشگیری از نابینایی کودکان تصریح کرد: بهزیستی هر ساله طرح‌های غربالگری بینایی ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال را در سراسر استان اجرا می‌کند که در یکسال گذشته بیش از ۹۷ هزار کودک مازندرانی در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: از این تعداد یک هزار و ۳۶۳ کودک دچار اختلال بینایی شناسایی و به سطوح بالاتر برای مداخلات درمانی معرفی شدند و خدمات مناسب و بهنگام را دریافت کردند.

رحمانی تاکید کرد: این طرح در راستای پیشگیری از تنبلی چشم و شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی اجرا می‌شود و نقش مؤثری در جلوگیری از بروز نابینایی در سنین بالاتر دارد.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران همچنین از توسعه آموزش و اشتغال نابینایان خبر داد و گفت: بهزیستی با همکاری مراکز فنی وحرفه‌ای و دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های توانمندسازی شغلی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارگاه‌های ویژه نابینایان را در دست اجرا دارد تا استقلال مالی و اجتماعی این گروه افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حوزه آموزشی نیز، علاوه بر همکاری با آموزش و پرورش استثنایی برای تحصیل دانش‌آموزان نابینا، مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای بهزیستی با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، تقویت عزت‌نفس و مهارت ارتباطی، از کودکی تا بزرگسالی، زمینه رشد روانی و اجتماعی آنان را فراهم می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نابینایی به معنای ناتوانی نیست؛ اگر فرصت‌های برابر فراهم شود، نابینایان می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بدرخشند. هدف بهزیستی آن است که هیچ فردی به دلیل معلولیت از مشارکت فعال در جامعه باز نماند