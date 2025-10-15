پخش زنده
اخلالگر ارزی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده پلیس فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان گفت: با هوشیاری مأموران پلیس مستقر در پایانه پروازهای خارجی، یک مسافر خروجی به مقصد نجف که قصد انتقال غیرقانونی ارز را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ ذبیحالله دلاور، افزود: در بازرسی از این فرد، مبلغ ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار دینار عراقی، معادل تقریبی ۴۷ میلیارد ریال بهصورت قاچاق کشف و ضبط گردید.
پرونده این فرد جهت رسیدگی قانونی، به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع شده است.
فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به طول چهار هزار و ۳۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۲۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال پروازهای داخلی و خارجی است.