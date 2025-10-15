پخش زنده
معاون قضائی رئیس دادگستری کل استان کرمان گفت:دستور ترخیص کالاهای انباشته شده از گمرک سیرجان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، علی میرزابیگی در بازدید از گمرک و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان اظهار کرد: پیرو دستور معاون اول قوه قضائیه و تأکید رئیسکل دادگستری کرمان، بازدیدی با همراهی نماینده دادستان کرمان از انبارهای گمرک و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان انجام شد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حمایت از تولید داخلی؛ بر نقش مهم مناطق ویژه و گمرکات در این امر با ترخیص سریع و حذف مقررات دستوپاگیر، اظهار داشت: در جریان این بازدید، ضمن بررسی علل انباشت برخی کالاها، دستور ترخیص فوری آنها صادر شد.
معاون قضائی رئیسکل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: بازدیدهای مستمر و نظارت دقیق بر انبارهای گمرک میتواند به طور مؤثری در کاهش دپوی ناخواسته کالاها نقش داشته باشد که این امر نهتنها به تأمین بهموقع مایحتاج مردم کمک میکند، بلکه از طریق تسریع در گردش کالا، به رونق تولید و اقتصاد کشور نیز یاری میرساند.