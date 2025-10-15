به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی سیدحسنی گفت: ۱۸ هزار میلیارد تومان آورده خیرین مدرسه‌ساز در کشور بوده است و با وجود محدودیت‌های اقتصادی و نبود صنایع بزرگ در همدان، این استان توانسته در جمع‌آوری منابع و ساخت مدارس جایگاه برجسته‌ای در کشور به‌دست آورد.

او با تأکید بر اینکه اعتمادسازی و تعامل سازنده میان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و مجمع خیرین از مهم‌ترین دستاورد‌های این حوزه است، افزود: سال گذشته تعهد خیرین در استان ۱۴۷ میلیارد تومان بود که به طور کامل محقق شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با اشاره به حضور گسترده خیرین در جشنواره پیش رو تأکید کرد: در این مراسم ۹۰۰ نفر از خیرین و مسؤولان کشوری و استانی حضور خواهند داشت و دو چهره ملی نیز به‌عنوان "سفیران مدرسه‌سازی" معرفی می‌شوند.

شهلایی سیدحسنی تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی کنونی، همراهی مردم و خیرین نشان‌دهنده عشق و باور عمیق جامعه به تعلیم و تربیت است و این سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین پشتوانه برای توسعه آموزش در استان همدان است.

او در ادامه با اشاره به دستاورد‌های اخیر اداره‌کل نوسازی مدارس همدان گفت: در قالب نهضت عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های تربیتی، بیش از ۱۰۸ پروژه در استان اجرا شده یا در دست ساخت است.