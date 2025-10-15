فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت در نشستی با حضور رئیس ستاد اربعین و اعضای ستاد مرکزی اربعین و دهه آخر صفر از عوامل اجرایی این مراسم تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت با حضور رئیس ستاد اربعین و اعضای ستاد مرکزی اربعین و دهه آخر صفر به منظور تقدیر از عوامل ستاد اربعین و دهه آخر ماه صفر برگزار شد.

حاضرین در جلسه ضمن تشریح اقدامات انجام شده در راستای انجام آب و برق پایدار، استقرار تانکر سیار، تأمین ۳۰ هزار مترمربع فضای سردخانه، بهداشت آب یخ و محیط، تجهیز و اجرای شبکه فاضلاب، مردمی سازی برگزاری مراسم اربعین، فراهم سازی ویلچر در راستای خدمت رسانی به زائران، استقرار موکب تخصصی فرهنگی، تلاش برای فراهم سازی زمین در راستای ایجاد مراکز تجمعی دائم در کربلا و نجف، تسهیل در فرآیند خدمات رسانی به هلال احمر در راستای ارائه تسهیلات به زائران، خواستار مساعدت سازمان برنامه و بودجه و مجلس برای پرداخت بدهی ناشی از اقدامات انجام شده از سوی ستاد اربعین و تکمیل زیرساخت‌ها شدند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم اربعین را به مثابه ایثار و تلاشی غیرقابل احصاء دانست و گفت: از این رو ضروری است تا گزارشی از اقدامات در راستای مقایسه اقدامات انجام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته انجام شود.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: این اقدامات سبب شده تا اسکان و خوراک برای زائران به شکل رایگان فراهم شود همچنان که علاوه بر اسکان عمومی جمع زیادی از افراد نیز به صورت داوطلبانه پذیرای زائران هستند.

وی بر پشتیبانی قانونی، اعتباری و هماهنگی از سوی مجلس برای کاهش مشکلات در مأموریت‌ها و تسریع روند کار تأکید کرد و افزود: بنا داریم طبق آمار‌های ارائه شده در راستای کیفیت بخشی در سال آینده و کاهش مشکلات اقدامات لازم را به عمل آوریم.

همچنین نمایندگان حاضر در جلسه مسائلی از جمله اختصاصی سهمی در بودجه برای ستاد اربعین و دهه آخر ماه صفر، پیش‌بینی افزایش تعداد زوار از سوی ستاد اربعین و تدارک امکانات لازم، استقرار حسینیه در شهر‌های عراق در جهت ارائه خدمات ارزان در طول سال به زوار، انجام اقدامات فرهنگی در موکب‌ها را مطرح کردند.

گفتنی است، در پایان جلسه با اهدای لوح از حاضرین در جلسه تقدیر به عمل آمد.