مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از صدور مجوز مجموعهداری اموال فرهنگی و تاریخی برای ابراهیم سعادتی مجموعهدار بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جلیل جباری اظهار کرد: مجموعهدار اردبیلی بیش از ۲۰ هزار شی نفیس تاریخی دارد و مجوز مجموعهداری اموال فرهنگی و تاریخی برای او از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شده است.
وی افزود: کارشناسان میراث فرهنگی استان اردبیل در همکاری با مجموعه دار یاد شده، روند مستندسازی و کارشناسی آثار را انجام و فهرست آنها را به وزارت میراثفرهنگی ارائه دادند.
او ادامه داد: با توجه به ارزش آثار و تعداد بالای آنها، ساماندهی و شناسنامهدار کردن این مجموعه یکی از مطالبات بود که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این راستا اقدامات لازم را انجام داد.
جباری ادامه داد: در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی این مجموعه و به منظور حمایت از مجموعهدار، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، محلی را در مدرسه پورسینا در پایگاه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به این آثار اختصاص داده است.