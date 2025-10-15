پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر همچنان در وضع قرمز و ناسالم برای برای تمامی گروههای سنی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در خرمشهر با ۱۵۳، بهبهان با ۱۵۳، اهواز با ۱۷۵ و اندیمشک با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
همچنین آلودگی هوا در آغاجاری ۱۱۷، شوشتر با ۱۰۳ و دزفول با ۱۳۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس گزارش شده است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، ماهشهر، هندیجان، امیدیه، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، دزپارت، ملاثانی، سوسنگرد، اندیکا، مسجدسلیمان، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.