دو ماهیگیر ایرانی که به‌علت خرابی موتور لنجشان ناخواسته وارد آب‌های هند شده و به اتهام ورود غیرقانونی بازداشت شده بودند، پس از ۱۹ ماه تحمل زندان در بمبئی، آزاد و به کشور بازگشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، این دو شهروند ایرانی که در روند ماهیگیری در آب‌های جنوبی کشور به‌طور ناخواسته وارد مرز‌های آبی هند شده بودند، پس از طی مراحل طولانی دادرسی و تبرئه از همه اتهامات، صبح امروز (۱۵ اکتبر) وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد.

براساس اعلام سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، این دو ماهیگیر در مدت نوزده ماه بازداشت خود، در زندان بمبئی مجبور به انجام کار‌های سخت از جمله نظافت و خدمتکاری بودند.

آقای محسنی‌فر، افزود: «پس از پیگیری‌های مستمر کنسولگری و همکاری مقامات قضایی هند، حکم تبرئه صادر شد، اما متأسفانه لنج ماهیگیری آنان همچنان توقیف است.»

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با ارسال یادداشت رسمی به دولت هند، خواستار جبران خسارات وارده و بازگرداندن لنج مصادره‌ شده، شده است.