مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به تندباد اخیر و وقوع گرد و خاک در پی آن گفت: علت بروز این پدیده را می‌توان در مجموعه‌ای از مسائل اقلیمی، محلی و فرامنطقه‌ای جست و جو کرد.

مسائل اقلیمی، محلی و فرامنطقه‌ای عامل وقوع گرد و خاک در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد برای ۲۱ مهر در بیشتر مناطق استان اردبیل شاهد وزش بادی به نسبت شدید تا شدید همراه با افزایش غلظت گرد و خاک در مناطق مختلف از جمله ناحیه‌های مرکزی و جنوبی بودیم؛ طوری که بیشینه سرعت باد در لاهرود (ایستگاه سد سبلان) به بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت و در نمین به حدود ۸۰ کیلومتر در ساعت رسید.

وی افزود: استان اردبیل و به ویژه ناحیه‌های مرکزی آن با توجه به شرایط جغرافیایی و توپوگرافی محلی از مناطق بادخیز کشور به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته نیز شاهد وقوع تندباد با سرعت بیش از ۱۴۰ کیلومتر در ساعت بوده است، اما پدیده قابل توجه و نگران کننده نه وقوع تندباد، بلکه افزایش روز‌های گرد و غبار است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تشریح کرد: خشک بودن اراضی کشاورزی به علت کم‌بارشی، فقدان پوشش گیاهی کافی زمین‌های اطراف اردبیل به علت برداشت محصول، کاهش بارش و وقوع خشکسالی‌های مستمر که به ضعیف شدن پوشش گیاهی منطقه منجر شده در کنار برخی فعالیت‌های عمرانی و بهره‌برداری غیراصولی از معادن عوامل اصلی و زمینه‌ساز برخاستن ذرات گرد و خاک در سطح محلی است.

وی اضافه کرد: سوای مسائل مورد اشاره، عوامل فرامنطقه‌ای از جمله تغییر‌های اقلیمی و به وجود آمدن کانون‌های گرد و غبار جدید از جمله در دریاچه ارومیه در کنار کانون اصلی گرد و غبار خاورمیانه یعنی کشور عراق، از عوامل فرامنطقه‌ای وقوع گرد و خاک در استان اردبیل به شمار می‌رود.

کوهی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران در این زمینه عنوان کرد: تثبیت خاک و توسعه پوشش گیاهی در مناطق مستعد گرد و غبار و مدیریت بهینه عملیات خاک‌ورزی در فصل‌های خشک و کم‌بارش در کنترل منابع محلی این پدیده موثر است.