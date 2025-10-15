مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از افتتاح مرکز راهبری شبکه در تنکابن خبر داد و گفت: این مرکز امکان پشتیبانی تمام‌وقت در مواقع بحران و ارائه خدمات غیرحضوری را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب استان گفت: مرکز راهبری شبکه غرب مازندران با هدف بهبود خدمت‌رسانی و کاهش خاموشی‌ها در تنکابن افتتاح شد و سه شهرستان تنکابن، عباس‌آباد و رامسر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مصطفی بابایی افزود: این مرکز با اهداف مهمی شامل بهبود شاخص‌های خاموشی، ارتقای پدافند غیرعامل و تکریم نیروی انسانی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: مرکز راهبری شبکه با تمرکز بر کنترل و مدیریت یکپارچه شبکه، امکان پشتیبانی تمام‌وقت در مواقع بحران را فراهم کرده و با کاهش مخاطرات و استرس نیروهای مانوری، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

بابایی با اشاره به قابلیت‌های ویژه این مرکز گفت: این مرکز قابلیت پشتیبانی همزمان از دو مرکز پاسخگویی و راهبری را دارد و با هدف کاهش حضور فیزیکی متقاضیان، خدمات غیرحضوری از طریق شماره ۱۲۱ برقرار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در پایان از برنامه‌های آتی توسعه این مرکز خبر داد و افزود: راهبری شبکه ۲۰ کیلوولت و راه‌اندازی رصدخانه درخواست‌ها در دستور کار قرار دارد تا خدمات به شکل کاملاً غیرحضوری ارائه شود.