به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کارخانه فرآوری کاغذ در دولت آباد با بیان اینکه این تصفیه خانه در این کارخانه ساخته می‌شود گفت: این تصفیه خانه در زمینی به مساحت هزار و ۸۰۰ متر مربع و در چند مرحله اجرایی طراحی شده و شامل مخازن هوازی و غیرهوازی، تجهیزات پیشرفته تصفیه و سیستم بازچرخانی آب است.

محمد صلصال افزود: برای تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی این طرح بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

مدیر این کارخانه گفت: این تصفیه خانه روزانه هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب خروجی از خط تولید را پس از پیش‌تصفیه، وارد فرآیند تصفیه بیولوژیک می‌کند و با کاهش شاخص‌های آلودگی نظیر BOD و COD؛ آب را به سطح استاندارد‌های محیط زیست می‌رساند و آب تصفیه شده قابلیت استفاده در فضای سبز و کشاورزی را دارد.