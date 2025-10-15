پخش زنده
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی: علت درخواست آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی قدرت فوق العاده ایران در حوزه موشکی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری در مراسم بزرگداشت شهیدان عمران بهرامی و حسین علی احمدی و اولین سالگرد شهادت شهید یحیی سنوار که در منطقه پردیسان برگزار شد، با تشریح سه مقوله منحوس یهود، صهیونیسم و رژیم پلید اسرائیل ضمن تبیین تفاوتها و اشتراکات و همپوشانی این سه ضلع خباثت، رذالت و شرارت، گفت:صهیونیسم جهانی نه تنها بزرگترین خطر برای شیعه، اسلام، کشورهای اسلامی و منطقه است بلکه بزرگترین تهدید و خطر برای همه بشریت است.
وی با بیان اینکه هدف اسرائیل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران است افزود: این رژیم ترسو و کودک کش با دیدن قدرت موشکهای راهبردی خیبرشکن به استیصال و التماس افتاد و تقاضای آتش بس کرد.