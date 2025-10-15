با توجه به آغاز فصل کشت از مهرماه تا آذرماه بذر گندم و جو در تمامی طبقات پرورشی، مادری و گواهی‌شده از ابتدای فصل برداشت خرید و فرآوری شده و به تدریج در اختیار شهرستان‌های استان قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تأمین و توزیع ۲۰۰۰ تن بذر غلات مورد نیاز کشاورزان استان برای کشت پاییزه خبر داد و گفت:

اسفندیاری با بیان اینکه تأمین بذر از طریق سه شرکت پیمانکار انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر چهار رقم بذر گندم و چهار رقم بذر جو با توجه به اقلیم و شرایط سازگاری منطقه انتخاب شده و توزیع آن بین کشاورزان آغاز شده است.

وی همچنین گفت: برخی از ارقام مورد نیاز کشاورزان که در برنامه تولید و تکثیر بذر استان وجود ندارد، با هماهنگی بین استان‌های هم‌اقلیم در دست رایزنی است تا بذر‌های مورد نیاز وارد استان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به مشکلات سال زراعی گذشته افزود: در سال گذشته به دلیل خشکسالی شدید، نوسانات دمایی و خسارات وارده به محصولات گندم و جو، تولید بذر در بسیاری از استان‌ها کاهش یافت و تقاضا برای بذر افزایش پیدا کرد و با این حال، خراسان جنوبی با مدیریت و نظارت مناسب توانست نیاز کشاورزان را تأمین کند و در سال جاری نیز انتظار می‌رود مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

اسفندیاری در پایان از نبود تسهیلات سرمایه در گردش به عنوان چالش اصلی در این بخش یاد کرد و گفت: عدم دسترسی به تسهیلات مالی باعث شده تا نه تنها کشاورزان، بلکه تشکل‌های توزیع بذر نیز در خرید به‌موقع بذر با مشکل مواجه شوند، اما تمهیدات لازم برای مدیریت این مسئله در حال پیگیری است.