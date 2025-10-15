پخش زنده
فناوران یکی از شرکتهای دانشبنیان با تمرکز بر توسعه محصولات نانویی نظیر دوغاب سیلیس و چسب جایگزین ملات ماسه و سیمان، موفق به ارائه راهکار عملی برای بهبود مقاومت فشاری، کاهش نفوذپذیری و صرفهجویی در مصرف مواد در بتن شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رضا قائمی، رئیس هیاتمدیره این شرکت، دوغاب نانوسیلیس یکی از دستاوردهای مهم تحقیق و توسعه در این مجموعه دانست و گفت: در پروژههایی که بتن در معرض یونهای کلر، سولفات یا چرخههای ذوب و یخبندان قرار دارد، دوام بتن همواره مسالهای حیاتی است. در این شرایط، استفاده از میکروسیلیس بهعنوان یک افزودنی پوزولانی مرسوم بوده، اما شکل پودری آن مشکلاتی از قبیل آلودگی محیط، خطرات تنفسی و دشواری در توزیع یکنواخت دارد. تولید دوغاب نانوسیلیس توانسته این چالشها را برطرف کند.
وی ادامه داد: دوغاب نانوسیلیس تولیدشده در این شرکت از روانی و همگنی بالایی برخوردار است و قابلیت پمپپذیری آسان دارد. این محصول ضمن جلوگیری از تهنشینی و دوفاز شدن، به سرعت با بتن ترکیب شده و موجب افزایش مقاومت فشاری، خمشی و شیمیایی میشود. علاوه بر آن این محصول به دلیل تولید کارخانهای و کنترل دقیق پارامترها، آلودگی محیطی نداشته و از نظر اقتصادی نیز نسبت به افزودنیهای مشابه مقرونبهصرفهتر است.
قائمی با اشاره به مزایای فنی این فناوری، افزود: استفاده از نانوذرات سیلیس در بتن موجب پر شدن فضاهای خالی بین دانههای ریز و درشت میشود. این امر تراکم و چسبندگی ساختار بتن را بالا برده، نفوذپذیری آب و املاح خورنده را کاهش میدهد و در نتیجه مقاومت درازمدت سازه را در برابر خوردگی و فرسایش افزایش میدهد.
وی با اشاره به تجربههای صنعتی شرکت در پروژههای بزرگ، گفت: در طرحهایی نظیر پالایشگاههای شیراز و آبادان، افزودنیهای اختصاصی بتن و دوغاب نانوسیلیس با هدف افزایش دوام طراحی شدند. همچنین در پروژه آبشیرینکن بندرعباس، طراحی ویژه دوغاب نانوسیلیس و فوقکاهنده آب باعث شد عملیات آببندی مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی با حفظ اسلامپ بالا با موفقیت انجام شود.
قائمی، چسب ملات نانویی را بهعنوان محصول نوآورانه دیگر این شرکت یاد کرد که تأییدیه ستاد توسعه فناوری نانو را دریافت کرده است و یادآور شد: این چسب در قالب خمیر آماده و بر روی انواع بلوک، آجر و سفال اجرا میشود و جایگزین مناسبی برای ملات سنتی ماسه و سیمان بهشمار میرود.
به گفته وی، در ساخت دیوارهای آجری معمولی، در هر مترمربع حدود ۶۰ تا ۸۰ کیلوگرم ملات ماسهـسیمان مصرف میشود، در حالی که چسب نانویی جدید تنها به ۸۰۰ گرم تا یک کیلوگرم از این محصول نیاز دارد. این تغییر چشمگیر نهتنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه سرعت اجرا و دوام سازه را نیز بهبود میبخشد.
قائمی تأکید کرد: توسعه چنین محصولات پیشرفتهای بدون تکیه بر تحقیق و توسعه ممکن نیست. این شرکت با بررسی نیازهای واقعی پروژههای صنعتی و عمرانی، طراحی و تولید سفارشی را در دستور کار قرار داده است تا هر محصول متناسب با شرایط محیطی و سازهای محل استفاده ساخته شود.