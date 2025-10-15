شاخص کیفیت هوای مشهد امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه با ادامه ماندگاری گرد و غبار، در شرایط «اضطرار» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای این کلانشهر هم اکنون ۲۵۹ و در وضعیت اضطرار است.

میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز، ۲۰۸ ای.کیو.آی بوده است.

به دلیل ماندگاری آلاینده گرد و غبار، آموزش حضوری در همه مقاطع تحصیلی در شهرستان مشهد و تبادکان و مدارس استثنایی مشهد امروز (چهارشنبه) بیست و سوم مهر در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است و فعالیت های آموزشی دانش آموزان از طریق شبکه اموزشی شاد انجام می شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

کلانشهر مشهد با چالش جدی آلودگی هوا مواجه است که هم از ۳۰ کانون گرد و غبار داخلی (به وسعت یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار) در خراسان رضوی و هم از دو کانون خارجی در هرات افغانستان و قره‌ قوم ترکمنستان نشات می‌ گیرد.