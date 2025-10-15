محصولی اقتصادی و مقاوم به کم آبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این روستا حدود ۲۰ هکتار از باغها به کشت پسته اختصاص یافته که این طرح از حدود هشت سال پیش با ۱۲ هکتار آغاز و هم اکنون به ۲۰ هکتار رسیده است.

با اجرای این طرح زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۴۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۱۲۰ نفر را فراهم شده است.

کارشناس جهادکشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: سطح زیر کشت پسته در بخش میمه بیش از ۳۲۰ هکتار است و از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در این منطقه می‌توان به گونه‌های کله‌قوچی، فندقی و احمدآقایی اشاره کرد.

خدادوست افزود: کشت پسته به عنوان محصولی مقاوم در برابر کم‌آبی، سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و محصولی اقتصادی به عنوان دومین کشت مهم بخش میمه بعد از گل محمدی به شمار می‌رود.