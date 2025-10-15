پخش زنده
حکم اعدام ۳ سارق مسلح خطرناک که در شهر تهران و برخی شهرهای دیگر کشور اقدام به سرقت مسلحانه و با شرایط بسیار رعبآور میکردند پس از طی مراحل قانونی و تایید احکامشان در دیوان عالی کشور بامداد امروز اجرا شد. سارقان خطرناک یاد شده به اتهام محاربه محاکمه شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه - امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور که نام «باند وحشت» را روی خود گذاشته بودند و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.
در بازه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران از جمله جنتآباد، خیابان سردار جنگل، خیابان سیمون بولیوار و پونک گزارش شد.
براساس گزارشهای اعلامی، سارقان مردان جوان ناشناسی بودند که با سلاحهای جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان اقدام به سرقت میکردند.
به گفته یکی از شکات، اعضای خانواده در منزل در حال استراحت بودند که ناگهان چند مرد با پوشش ماسک به همراه سلاح کلاشینکف و کلتهای کمری وارد منزل شده و با گذاشتن سلاح روی پیشانی اعضای خانواده، درخواست پول و طلا میکردند.
در مورد دیگری اعضای یک خانواده (زن و شوهر، دختر هشت ساله و پسر ۱۶ ساله) در حال تماشای تلویزیون بودهاند که ناگهان افرادی با سلاح کلاشینکف، اسلحه کمری و با کلاه و ماسک با باز کردن در، وارد خانه شده و با تهدید اسلحه اقدام به جستوجوی خانه و سرقت اموال با ارزش کردهاند.
در یک مورد دیگر سارقان مسلح پس از ورود به منزل با تهدید خشونتآمیز دختر خانواده را مجبور به درآوردن گوشوارههایش کردهاند و اعضای خانواده را در یکی از اتاقها محبوس کرده بودند.
تحقیقات اولیه نشان داد، متهمان از سارقان مسلح حرفهای هستند که در زمان سرقت از پلاکهای جعلی برای خودروها استفاده میکردند و چهره و دستهای خود را کاملا پوشانده و با سلاحهای گرم از جمله کلاشینکف و کلت کمری و بیشتر در حوالی حدود ساعت ۱۰ شب اقدام به سرقت میکردند. سارقان پس از ورود به منازل و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم، با سرقت اموال صاحبان منازل، متواری میشدند و به همین روش مرتکب ۱۴ فقره سرقت شدهاند.
با توجه به حساسیت پرونده و ابعاد اجتماعی آن، به محض وصول پرونده به دادسرای تهران، دادستان تهران دستور ویژهای در خصوص شناسایی و دستگیری متهمان صادر کرد.
در نهایت با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس و دستورات ویژه قضایی، با شناسایی جاعلان پلاکهای مجعول، متهمان در شهرستانهای شهریار، ساوجبلاغ و خرمآباد شناسایی و دستگیر شدند.
با شناسایی و دستگیری متهمان مشخص میشود، «باند وحشت» یا همان «باند گنگستر»های معروف در استان البرز نیز فعال بودهاند.
متهمان پس از دستگیری و در همان مراحل اولیه تحقیقات به اقدامات مجرمانه خود و سرقتهای متعدد مسلحانه اقرار میکنند. همچنین در مواجهه حضوری، شکات نیز هویت متهمان را شناسایی میکنند.
در ادامه تحقیقات از متهمان مشخص میشود، سجاد حاتمی در ۱۹ فقره سرقت مشارکت داشته و دارای سوابق متعدد سرقت منازل بوده است. نامبرده در جعل پلاک جهت استفاده در سرقتها مشارکت داشته و در تمامی سرقتها از سلاح گرم استفاده کرده است.
امیررضا قبادی در ۱۹ فقره سرقت منزل مشارکت داشته و در تمامی سرقتها از اسلحه استفاده کرده است.
مجید حاتمی در ۱۶ فقره سرقت مسلحانه منزل شرکت داشته و در تمامی سرقتها از سلاح استفاده کرده است.
همچنین ارزش اموال مسروقه توسط باند گانگسترها در ۱۹ فقره سرقت، حدود ۱۴ میلیارد تومان تخمین زده شد.
در نهایت پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد.
براساس کیفرخواست صادره، مشارکت در ۱۹ فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنین، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم و گروهی در شب همراه با آزار و تهدید افراد منزل و تهدید با سلاح گرم، حبس، بازداشت و مخفی کردن افراد در منزل، مشارکت در ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی عمدی از اتهامات سه عضو اصلی باند وحشت بوده است.
پرونده با حضور شکات، متهمان و وکلای آنها در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی و با توجه به ادله و مستندات موجود در پرونده، اظهارات شکات و شهود، گزارش ضابطان قضایی و اقاریر صریح متهمان هر سه متهم موصوف از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
همچنین هر سه متهم به رد عین یا مثل اموال مسروقه محکوم شدند.
با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع عالی قضایی پس از بررسی پرونده درخواست فرجامخواهی را رد و حکم صادره را تایید و ابرام کرد.
پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی سارقان مسلحی که اقداماتشان منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده بود، بامداد امروز اجرا شد.