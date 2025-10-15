صعود بدمینتون بازان دختر استان به مرحله حذفی المپیاد استعدادهای برتر کشور
خبرهایی از صعود بدمینتون بازان دختر استان به مرحله حذفی المپیاد استعدادهای برتر کشور تا عنوان سومی بانوان استان در لیگ رولراسکی کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور، تیم بدمینتون استان با برتری مقابل شهرکرد و کردستان از گروه مقدماتی صعود کرد.
بدمینتون بازان استان در مرحله حذفی به مصاف اصفهان میروند.
این رقابتها به میزبانی شهر محلات استان مرکزی در حال برگزاری است.
عنوان سومی بانوان استان در لیگ رولراسکی کشور
تیم استان پس از مازندران و همدان عنوان سومی را کسب کرد.
مرحله سوم این رقابتها به میزبانی بندر انزلی برگزار شد.
دو برد متوالی ستارگان قروین در لیگ برتر مینی فوتبال کشور
نماینده استان در دیدارهای اول و دوم خود مقابل پرسپولیس قم و یاران مازندران به برتری رسید.
ستارگان لوشگان قزوین در گروه چهار این رقابتها قرار دارند.
نماینده استان در بازیهای بعدی خود به مصاف نمایندگان شهرکرد و تبریز میرود.