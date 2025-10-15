رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شیراز گفت: همکاری سه‌جانبه بین مجلس، دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز جهش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موسی احمدی افزود: حضور در این نمایشگاه‌ها برای ما چند هدف دارد؛ شناخت ظرفیت‌های جدید، گفت‌و‌گو با مدیران و فعالان صنعت برای بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های قانونمند و نظارتی از مهم‌ترین این اهداف است.

وی افزود: در کمیسیون انرژی مجلس به‌صورت جدی پیگیر رفع موانع تولید و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هستیم. همکاری سه‌جانبه بین مجلس، دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز جهش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس گفت:فارس یکی از قطب‌های صنعتی کشور است که با برخورداری از پالایشگاه قدیمی شیراز و واحد‌های متعدد پتروشیمی، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعت انرژی ایفا کند. نمایشگاه اکسپو شیراز فرصتی است تا با تازه‌ترین فناوری‌ها و نوآوری‌ها در این حوزه آشنا شویم و مسیر توسعه را هدفمندتر دنبال کنیم