به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کوروش دست پاک در گفتگوی خبر بیست سیما، گفت: با امضای تفاهم‌نامه‌ سازمان ملی استاندارد و سازمان منطقه آزاد کیش، روند تأییدیه استاندارد خودرو‌های وارداتی تسهیل شد و مراحل آن بدون نیاز به ارسال پرونده به خارج از کیش انجام می‌شود.

او بااشاره به بیست و دوم مهر، روز جهانی استاندارد، گفت: در حدود هزار و دویست و پنجاه قلم کالا در کشور مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری هستند.

دست پاک گفت: در منطقه آزاد کیش به دلیل مدیریت یکپارچه بین حوزه‌های استاندارد، سلامت و غذا و دارو، موازی‌کاری دستگاه‌ها به حداقل رسیده است.

رئیس اداره استاندارد منطقه آزاد کیش، گفت: نظارت‌ها بر کالا‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با دقت و هماهنگی بیشتری انجام می‌شود تا مصرف‌کنندگان و گردشگران از کیفیت و سلامت محصولات اطمینان داشته باشند.

کورورش دست پاک، خاطرنشان کرد: حدود پنج تُن کالای غیراستاندارد و تاریخ‌گذشته در شش ماهه گذشته از چرخه عرضه جمع‌آوری و دو تُن از آنها معدوم شدند.

او گفت: در حدود شانزده واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در کیش مشغول به فعالیت هستند و برخی از آنها صادرات‌ محورند و محصولات خود را مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تولید می‌کنند.

رئیس اداره استاندارد منطقه آزاد کیش، افزود: واحد‌های تولیدی کیش ملزم به انجام آزمایش‌های فصلی اجباری و بارگذاری نتایج در سامانه ملی استاندارد سینا هستند و پس از اعلام گزارش مردمی، نمونه‌برداری و آزمایش کالا‌ها به سرعت انجام می‌شود.

کوروش دست پاک، گفت: در حوزه تولید محصولات مهندسی مانند بالابر و سامانه سرمایشی نیز رعایت استاندارد‌های فنی الزامی است و هدف اصلی حفظ کیفیت و اطمینان از مصرف کالاهاست.

او افزود: اردیبهشت‌ امسال با همکاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد، در بین مناطق آزاد کشور، اختیارات معادل یک اداره‌کل استانی به استاندارد کیش تفویض شد و از آن زمان، تمام مراحل تأییدیه خودروها در کیش انجام می‌شود.

دست‌پاک با اشاره به موضوع تأییدیه نوع خودروها گفت: این تأییدیه به‌عنوان فرآیندی کشوری در اختیار سازمان ملی استاندارد است، اما خریداران خودرو در کیش می‌توانند پیش از خرید با کارشناسان استاندارد مشورت کنند تا از تکرار مراحل و صرف زمان و هزینه اضافی جلوگیری شود.

او هدف از این اقدام را تسهیل فرآیند‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان دانست و افزود: نظارت مستمر بر کالا‌های تولیدی و وارداتی جزیره با هدف حفظ سلامت مردم و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ادامه دارد.