رئیس اداره استاندارد منطقه آزاد کیش از تسهیل روند تاییدیههای استاندارد در حوزه واردات خودرو در منطقه آزاد کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کوروش دست پاک در گفتگوی خبر بیست سیما، گفت: با امضای تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد و سازمان منطقه آزاد کیش، روند تأییدیه استاندارد خودروهای وارداتی تسهیل شد و مراحل آن بدون نیاز به ارسال پرونده به خارج از کیش انجام میشود.
او بااشاره به بیست و دوم مهر، روز جهانی استاندارد، گفت: در حدود هزار و دویست و پنجاه قلم کالا در کشور مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری هستند.
دست پاک گفت: در منطقه آزاد کیش به دلیل مدیریت یکپارچه بین حوزههای استاندارد، سلامت و غذا و دارو، موازیکاری دستگاهها به حداقل رسیده است.
رئیس اداره استاندارد منطقه آزاد کیش، گفت: نظارتها بر کالاهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با دقت و هماهنگی بیشتری انجام میشود تا مصرفکنندگان و گردشگران از کیفیت و سلامت محصولات اطمینان داشته باشند.
کورورش دست پاک، خاطرنشان کرد: حدود پنج تُن کالای غیراستاندارد و تاریخگذشته در شش ماهه گذشته از چرخه عرضه جمعآوری و دو تُن از آنها معدوم شدند.
او گفت: در حدود شانزده واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در کیش مشغول به فعالیت هستند و برخی از آنها صادرات محورند و محصولات خود را مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی تولید میکنند.
رئیس اداره استاندارد منطقه آزاد کیش، افزود: واحدهای تولیدی کیش ملزم به انجام آزمایشهای فصلی اجباری و بارگذاری نتایج در سامانه ملی استاندارد سینا هستند و پس از اعلام گزارش مردمی، نمونهبرداری و آزمایش کالاها به سرعت انجام میشود.
کوروش دست پاک، گفت: در حوزه تولید محصولات مهندسی مانند بالابر و سامانه سرمایشی نیز رعایت استانداردهای فنی الزامی است و هدف اصلی حفظ کیفیت و اطمینان از مصرف کالاهاست.
او افزود: اردیبهشت امسال با همکاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد، در بین مناطق آزاد کشور، اختیارات معادل یک ادارهکل استانی به استاندارد کیش تفویض شد و از آن زمان، تمام مراحل تأییدیه خودروها در کیش انجام میشود.
دستپاک با اشاره به موضوع تأییدیه نوع خودروها گفت: این تأییدیه بهعنوان فرآیندی کشوری در اختیار سازمان ملی استاندارد است، اما خریداران خودرو در کیش میتوانند پیش از خرید با کارشناسان استاندارد مشورت کنند تا از تکرار مراحل و صرف زمان و هزینه اضافی جلوگیری شود.
او هدف از این اقدام را تسهیل فرآیندها و حمایت از مصرفکنندگان دانست و افزود: نظارت مستمر بر کالاهای تولیدی و وارداتی جزیره با هدف حفظ سلامت مردم و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ادامه دارد.