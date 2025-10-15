طرح مقابله با زنده‌گیری و قاچاق پرندگان شکاری در دامغان با هدف حفاظت از گونه‌ بازها و تنوع زیستی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی آذرپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان، در برخورد قاطع با متخلفان تأکید و تصریح کرد: این طرح با بسیج نیرو‌های محیط زیست، انتظامی و قضایی و همراهی جوامع محلی اجرا می شود.

وی زنده‌گیری این پرندگان را یکی از مهم‌ترین تهدیدات برای زیست‌بوم منطقه خواند و از راه‌اندازی گشت‌های نظارتی شبانه‌روزی خبر داد.

به گفته وی، این گشت‌ها با مأموریت شناسایی و برخورد با متخلفان زنده‌گیری و پدیده کوخه‌نشینی در مناطق دشتی و بیابانی فعال شده‌اند.

آذرپور با اشاره به نقش کلیدی مردم، استفاده از ظرفیت شورا‌های اسلامی، دهیاری‌ها و شهروندان برای شناسایی و گزارش تخلفات را خواستار شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا تردد افراد مشکوک و غیر بومی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

این طرح همه ساله از ابتدای شهریورماه تا اواخر ماه آذر در شهرستان دامغان اجرا می‌شود.