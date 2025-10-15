به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست فرماندار شهرستان کهگیلویه با مدیرکل دامپزشکی استان مسائل زیرساختی و بهداشتی حوزه دامپزشکی در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات مرتبط با زیرساخت‌های دامپزشکی، وضعیت کشتارگاه دهدشت، مشکلات عرضه غیر مجاز مرغ زنده و موضوعات سلامت عمومی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

فرماندار در این دیدار ساختمان‌های فرسوده ادارات را یکی از چالش‌های خاموش خدمات‌رسانی دانست و خواستار نوسازی این ساختمان‌ها و توسعه فضای فیزیکی ادارات شد.

ایرج کاظمی جو به وضعیت نامناسب برخی ساختمان‌های اداری شهرستان کهگیلویه اشاره کرد و گفت: ساختمان‌های فرسوده اداری یکی از چالش‌های جدی در کهگیلویه هستند که نوسازی در این حوزه صرفاً یک طرح عمرانی نیست بلکه اقدامی فرهنگی و اجتماعی است

کاظمی جو با بیان اینکه تغییر وضعیت ساختمان برخی ادارات از منظر تکریم ارباب رجوع و رضایت کارمندان مهم است افزود: وقتی مردم وارد فضایی ایمن، منظم و محترمانه می‌شوند احساس ارزشمندی می‌کنند و کارمندانی که در محیطی استاندارد فعالیت می‌کنند نیز با بهره وری ارایه خدمات می‌دهند.

وی اضافه کرد: اداراتی مانند دامپزشکی، ثبت احوال و شهرداری، سال‌هاست در ساختمان‌هایی فعالیت می‌کنند که نیازمند نوسازی و بازسازی جدی است و اگر قرار است خدمات با کیفیت به مردم ارائه شود باید به زیرساخت‌های فیزیکی اماکن دولتی توجه شود.

رییس شورای سلامت شهرستان کهگیلویه ضمن تأکید بر اهمیت خدمات دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی، توسعه دامپروری و ارتقاء امنیت غذایی منطقه، قول مساعد داد تا با همه توان در مسیر تأمین زیرساخت‌های لازم برای احداث ساختمان جدید این اداره همکاری شود

کاظمی جو ادامه داد: ادارات باید خدمات خود را به‌گونه‌ای عرضه و معرفی کنند که مردم به‌روشنی ثمرات عملکرد دولت و نظام را در زندگی روزمره خود احساس کنند همچنانکه که بسیاری از اقدامات ارزشمند اگر به‌درستی اطلاع‌رسانی و اجرا شوند می‌توانند امید و رضایت عمومی را در جامعه تقویت کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان هم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خدمات دامپزشکی در استان و شهرستان کهگیلویه، احداث ساختمان دامپزشکی در شهرستان کهگیلویه را از اولویت‌های طرح‌های عمرانی این اداره کل دانست و گفت: زمین مناسب برای احداث ساختمان دامپزشکی در شهرستان فراهم شده است و این آمادگی فراهم است تا با حمایت اعتباری عملیات اجرایی آن آغاز شود.

کرم چهار لنگ همچنین بر ضرورت تعامل بین‌بخشی و تقسیم کار میان ادارات متولی سلامت و بهداشت عمومی تأکید کرد و افزود: برای مقابله با چالش‌هایی مانند مراکز غیر مجاز فروش مرغ زنده، قصابی‌های غیرمجاز و بیماری‌هایی نظیر تب مالت، یه همکاری همه دستگاه‌ها نیاز است.